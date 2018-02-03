AJACCİO (AA) - Akdeniz'de bulunan Fransa'ya bağlı Korsika Adası'nda, ayrılıkçılık yanlısı binlerce kişi, daha çok demokrasi ve ada halkına saygı talebiyle meydanlara indi.
Çok sayıda sendika ve siyasi hareketin çağrısı ile adanın en büyük şehri Ajaccio'da toplanan 10 binden fazla kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salı günü gerçekleştireceği ziyaret öncesi seslerini duyurmaya çalıştı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gösteri, ayrılıkçı liderler Korsika Meclisi Başkanı Jean-Guy Talamoni ve Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeoni tarafından geçen hafta Paris yönetimine sunulan ve Korsika dilinin Fransızca ile birlikte resmi dil ilan edilmesi, siyasi mahkumların durumu ile ilgili müzakereler ve Korsika vatandaşlarının anayasada tanımlanması gibi talepleri içeren bir müzakere dosyasına destek amacıyla düzenlendi.
"Demokrasi ve Korsika halkına saygı" yazılı döviz açarak yürüyen göstericilere geçen ay yapılan seçimlerde büyük başarı sağlayan Corsica Libera ve U Rinnovu siyasi partileri de destek verdi.
De Gaulle Meydanı'ndan tren garına kadar yürüyen göstericiler, valilik önünde bir süre durarak bağımsızlık yanlısı şarkılar söyledi.
Bu arada gelecek salı ve çarşamba günleri Korsika'yı ziyaret edeceği açıklanan Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaret süresince sıkı şekilde korunacağı öğrenildi. Macron'un valilikte düzenlenecek tören dışındaki programı gizli tutulurken, iki günlük ziyaret süresince olası protesto gösterilerine karşı yoğun güvenlik önlemi alındığı belirtildi.
Ayrılıkçı lider Talamoni, 10 Aralık'taki seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, Paris yönetiminin sandıktan çıkan sonuca kayıtsız kalmaması çağrısında bulunarak, aksi durumda Ada'da halk gösterileri düzenlemek ve Brüksel'e kaçan ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont gibi "Avrupa başkentlerinde tur atmak" ile tehdit etmişti.
Korsika'da son dönemde bağımsızlık taleplerinin artması üzerine Fransa hükümeti, Ada'daki sorunları gözden geçirmesi için Jacqueline Gourault'u özel elçi olarak görevlendirmişti.
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