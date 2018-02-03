AJACCİO (AA) - Akdeniz'de bulunan Fransa'ya bağlı Korsika Adası'nda, ayrılıkçılık yanlısı binlerce kişi, daha çok demokrasi ve ada halkına saygı talebiyle meydanlara indi.

Çok sayıda sendika ve siyasi hareketin çağrısı ile adanın en büyük şehri Ajaccio'da toplanan 10 binden fazla kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salı günü gerçekleştireceği ziyaret öncesi seslerini duyurmaya çalıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gösteri, ayrılıkçı liderler Korsika Meclisi Başkanı Jean-Guy Talamoni ve Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeoni tarafından geçen hafta Paris yönetimine sunulan ve Korsika dilinin Fransızca ile birlikte resmi dil ilan edilmesi, siyasi mahkumların durumu ile ilgili müzakereler ve Korsika vatandaşlarının anayasada tanımlanması gibi talepleri içeren bir müzakere dosyasına destek amacıyla düzenlendi.

"Demokrasi ve Korsika halkına saygı" yazılı döviz açarak yürüyen göstericilere geçen ay yapılan seçimlerde büyük başarı sağlayan Corsica Libera ve U Rinnovu siyasi partileri de destek verdi.