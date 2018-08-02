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Korsika'da sel: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Korsika'da sel: 4 ölü

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda bir kanyonda meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Korsika'da Zoicu kanyonunda bir gezi sırasında aniden gelen selde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp bir kişinin arandığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji kurumu, bölgede fırtına olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Dağlık bölgede yer alan Zoicu kanyonunda yürüyüş, tırmanma ve dağcılık faaliyetleri yapılıyor.

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4 ölü Fransa Korsika sel

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