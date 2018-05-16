Koruncukköy, 26 yılda 400 çocuğa sıcak yuva oldu

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Çocukların şefkat ve sevgiyle büyümesi, sağlıklı bir ortamda yaşaması, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanarak çağdaş bir eğitim alması ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) tarafından 26 yıl önce faaliyete geçirilen Bolluca'daki Koruncukköy, kurulduğundan bu yana 400 çocuğa sıcak bir yuva oldu.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Koruncuk Vakfı Başkanı Avukat Figen Özbek, beden, ruh, ahlak gelişimleri ve şahsi güvenlikleri tehlikede olan, anne veya babasız ya da her ikisi tarafından terk ve ihmal edilen, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan, başıboşluğa sürüklenen çocuğun korunma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu tanım kapsamındaki çocukların, 1992'de hizmete giren, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde işletilen Bolluca'daki Koruncukköy'de barındırıldığını ifade eden Özbek, "Çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bölümünden köyümüze geliyor. Yasaya göre çocuğun aile ve akrabaları hangi ilde ise korunma ihtiyacındaki çocuk da o bölgedeki kuruluşlarda bakım hizmeti almak durumunda. Biz vakıf olarak bu tür çocuk köylerine Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.