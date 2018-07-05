MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, koruyucu aile olmak isteyenlere başvuruda "e-Devlet" kolaylığı getirildi. Uygulamayla, koruyucu aileler, yapılan ödemeleri de e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması için koruyucu aile hizmeti yürütülüyor.

Bu kapsamda, çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere birçok çalışma yapılıyor. Bakanlığın yürüttüğü tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı çalışmalarla koruyucu aile hizmeti kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış sağlandı.

Bakanlık koruyucu aile olma başvurusuna yönelik de yeni bir çalışma başlattı. Koruyucu aile olmak için yapılacak ön başvurunun e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı tamamlandı.

İkamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğünden ya da Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan ön başvuru yapabilen aileler, artık e-Devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor. Uygulamayla, koruyucu aileler, yapılan ödemeleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.