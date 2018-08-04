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Koruyucu aile sayısı 5 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelerin sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında koruyucu aile sayısı 5 bin 7 oldu - Koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 112'ye ulaştı - Koruyucu ailedeki çocuk sayısı en çok iki ilde artış gösterdi. İstanbul'da koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 500'ü, İzmir'de ise 400'ü buldu

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu koruyucu aile sayısı 5 bin 7'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, Ankara'da başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında, geçen aylarda Ardahan'da iki koruyucu aileye dört çocuk yerleştirilmiş böylece 81 ilde koruyucu aile olması sağlanmıştı.

Aile odaklı hizmetlere öncelik veren Bakanlık, "Her çocuğun bir ailesi olmalı" düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığın koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürüttüğü farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 7'ye, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 112'ye ulaştı.

Koruyucu ailedeki çocuk sayısı iki ilde yüksek artış gösterdi. İstanbul’da koruyucu aile sayısı 457'yi, çocuk sayısı ise 500'ü buldu. İzmir'de ise koruyucu aile sayısı 358, çocuk sayısı ise 400'e ulaştı.

- 656 engelli çocuk koruyucu ailede

Aileler, engelli çocuklara da koruyucu ailelik yapabiliyor. Bu kapsamda, 656 engelli çocuk koruyucu aile hizmetinden faydalanıyor.

Engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli artırılarak veriliyor.
Bakanlık, koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödüyor. Çocuk başına ödenen ücret ortalama bin 350 lirayı buluyor.

Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılıyor. Çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor.

Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlarca açılan kurslara katılacak çocukların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendiriliyor. Bu imkandan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav, kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanıyor.

- Reşit 210 çocuk koruyucu ailesiyle yaşamayı tercih etti

Özel okulların yüzde 3'lük kontenjanından koruyucu aile yanındaki çocuklar da faydalanıyor. Koruyucu ailelere emeklilik imkanı sağlanıyor. Eşlerden birisine isteğe bağlı sigorta üzerinden emekliliğe esas primleri aylık olarak ödeniyor. İsteğe bağlı sigorta pirimi 649 bin 44 lira olarak ödeniyor.

Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek karşılanıyor.

Koruyucu aile hizmetinde çocuklar reşit olduktan sonra da koruyucu ailelerle yaşamaya devam ediyor. 2017'de reşit olan 210 çocuk koruyucu ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti.

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