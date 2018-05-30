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"Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 6 bini aştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç: "Koruyucu ailede bulunan çocuk sayımız 6 binin üzerine çıkmış durumda"

Türkiye genelinde koruyucu aile hizmeti kapsamındaki ailelerden destek alan çocukların sayısının 6 binin üzerine çıktığı bildirildi.

Şanlıurfa'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında, koruyucu aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, yürütülen tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı toplantılar sonucunda toplum genelinde koruyucu aile hizmeti bilincinin arttığını söyledi.

Koruyucu aile sayısında ilk sırada İstanbul'un geldiğini, ardından da İzmir ve Konya'nın yer aldığını anlatan Bilgiç, Bakanlığın koruyucu ailelere yönelik kapsamlı imkanlar sağladığını da dile getirdi.

Hakkı Bilgiç, koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve barınmalarına ilişkin ailelere destek verildiğine işaret ederek, her çocuk başına ayrı ayrı ödeme yapıldığını kaydetti.

Koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını ifade eden Bilgiç, "Şu anda 4 bin 915 koruyucu ailemizde 5 bin 981 çocuğumuz var. Ülke genelinde uyum sürecinde olan 200 civarında çocuğumuz bulunuyor. Koruyucu ailede bulunan çocuk sayımız 6 binin üzerine çıkmış durumdadır." dedi.

Aile ve Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici de devletin, toplumun temel taşı olan aile üzerinde titizlikle durduğuna değindi.

Bilici, müdürlük bünyesindeki çocuklara her türlü imkanın sağlandığını ancak aile ortamını ise sadece koruyucu ailelerin desteğiyle sağlayabildiklerini dile getirdi.

Kentte 61 çocuğa 43 koruyucu aile tarafından bakıldığını anlatan Hasan Bilici, aile sayısının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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