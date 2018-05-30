"Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 6 bini aştı"

Türkiye genelinde koruyucu aile hizmeti kapsamındaki ailelerden destek alan çocukların sayısının 6 binin üzerine çıktığı bildirildi.
Şanlıurfa'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında, koruyucu aileler ve çocuklar bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, yürütülen tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı toplantılar sonucunda toplum genelinde koruyucu aile hizmeti bilincinin arttığını söyledi.
Koruyucu aile sayısında ilk sırada İstanbul'un geldiğini, ardından da İzmir ve Konya'nın yer aldığını anlatan Bilgiç, Bakanlığın koruyucu ailelere yönelik kapsamlı imkanlar sağladığını da dile getirdi.
Hakkı Bilgiç, koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve barınmalarına ilişkin ailelere destek verildiğine işaret ederek, her çocuk başına ayrı ayrı ödeme yapıldığını kaydetti.
Koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını ifade eden Bilgiç, "Şu anda 4 bin 915 koruyucu ailemizde 5 bin 981 çocuğumuz var. Ülke genelinde uyum sürecinde olan 200 civarında çocuğumuz bulunuyor. Koruyucu ailede bulunan çocuk sayımız 6 binin üzerine çıkmış durumdadır." dedi.
Aile ve Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici de devletin, toplumun temel taşı olan aile üzerinde titizlikle durduğuna değindi.
Bilici, müdürlük bünyesindeki çocuklara her türlü imkanın sağlandığını ancak aile ortamını ise sadece koruyucu ailelerin desteğiyle sağlayabildiklerini dile getirdi.
Kentte 61 çocuğa 43 koruyucu aile tarafından bakıldığını anlatan Hasan Bilici, aile sayısının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum