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Koruyucu aileler iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç: - "Şu anda 4 bin 915 koruyucu ailemizde 5 bin 981 çocuğumuz var. Ülke genelinde uyum sürecinde olan 200 civarında çocuğumuz bulunuyor. Bu sayılarla beraber koruyucu ailede bulunan çocuk sayımız 6 binin üzerinde"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, "Şu anda 4 bin 915 koruyucu ailemizde 5 bin 981 çocuğumuz var. Ülke genelinde uyum sürecinde olan 200 civarında çocuğumuz bulunuyor. Bu sayılarla beraber koruyucu ailede bulunan çocuk sayımız 6 binin üzerinde." dedi.

Ankara'daki koruyucu aileler, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğince (KOREV) bir otelde düzenlenen iftar programında buluştu.

Hakkı Bilgiç, yaptığı konuşmada, koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çocukları korumanın görevleri olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Şu anda 4 bin 915 koruyucu ailemizde 5 bin 981 çocuğumuz var. Ülke genelinde uyum sürecinde olan 200 civarında çocuğumuz bulunuyor. Bu sayılarla beraber koruyucu ailede bulunan çocuk sayımız 6 binin üzerinde. Şu anda bizim kuruluşlarımızda kalan çocuk sayısı 13 bine yakın."

Konuşmanın ardından koruyucu aileler ile ailelerin yanında kalan çocuklar da duygularını anlattı.

Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç, KOREV Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, bakanlık yetkilileri ile çok sayıda aile katıldı.

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