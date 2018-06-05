Koruyucu aileler iftarda buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koruyucu ailelerle iftar programında buluştu.
Vali Bilgin, Traçim Çimento Saniyi Genel Müdürlüğünce, bir restoranda düzenlenen programda, koruyucu ailelerle iftar yaptı.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Bilgin, Türkiye'nin 81 milyon vatandaşıyla çok büyük bir ülke olduğunu söyledi.
Devlet olarak korunmaya muhtaç çocuklara her zaman sahip çıktıklarını vurgulayan Bilgin, koruyucu aileleri kutsal bir görevi yerine getirmeleri dolayısıyla tebrik etti.
Vali Bilgin, anne ve baba duygusunu her çocuğun tatması gerektiğini belirterek, "Koruyucu ailelerimiz, hem bu dünya için hem de öbür dünya için kutsal bir görevi yerine getirerek, çocukları sahiplenerek, bunlara devlet şefkatinin yanında esas önemli olan anne şefkatini, baba şefkatini veriyor. Ülkemizde devlet olarak çocuklarımıza her ne kadar sahip çıksak da, onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak istesek de anne şefkati, baba şefkati çok farklı bir şey, aile şefkati farklılık arz etmekte. Herkes kendi annesiyle, babasıyla büyüyüp yaşamak ister. Ancak maalesef farklı nedenlerle bazı çocuklarımız bu imkanlara kavuşamıyor. Çünkü insan kendinin olan her şeyi sahipleniyor, başkasının olanı kendinden olmadığını düşüncesiyle şeyi sahiplenemiyor. Öncelikle koruyucu ailelerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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