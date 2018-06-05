HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Koruyucu aileler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:39 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi - Vali Bilgin: "Koruyucu ailelerimiz hem bu dünya için hem de öbür dünya için kutsal bir görevi yerine getirerek, çocukları sahiplenerek, bunlara devlet şefkatinin yanında esas önemli olan anne şefkatini, baba şefkatini veriyor"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koruyucu ailelerle iftar programında buluştu.

Vali Bilgin, Traçim Çimento Saniyi Genel Müdürlüğünce, bir restoranda düzenlenen programda, koruyucu ailelerle iftar yaptı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Bilgin, Türkiye'nin 81 milyon vatandaşıyla çok büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Devlet olarak korunmaya muhtaç çocuklara her zaman sahip çıktıklarını vurgulayan Bilgin, koruyucu aileleri kutsal bir görevi yerine getirmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Vali Bilgin, anne ve baba duygusunu her çocuğun tatması gerektiğini belirterek, "Koruyucu ailelerimiz, hem bu dünya için hem de öbür dünya için kutsal bir görevi yerine getirerek, çocukları sahiplenerek, bunlara devlet şefkatinin yanında esas önemli olan anne şefkatini, baba şefkatini veriyor. Ülkemizde devlet olarak çocuklarımıza her ne kadar sahip çıksak da, onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak istesek de anne şefkati, baba şefkati çok farklı bir şey, aile şefkati farklılık arz etmekte. Herkes kendi annesiyle, babasıyla büyüyüp yaşamak ister. Ancak maalesef farklı nedenlerle bazı çocuklarımız bu imkanlara kavuşamıyor. Çünkü insan kendinin olan her şeyi sahipleniyor, başkasının olanı kendinden olmadığını düşüncesiyle şeyi sahiplenemiyor. Öncelikle koruyucu ailelerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Bayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftarBayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftar
"Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar koruyucu aile Vali

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.