Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce yürütülen "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 100 bisikletli pedal çevirdi.
"Koşabiliyorken Koş" projesine katılmak isteyenler, Uğur Mumcu Parkı girişinde toplandı. İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, bazı protokol üyeleri ve vatandaşların da bulunduğu grup Akdeniz Caddesi'nde 5 kilometre bisiklet sürdü. Etkinliğe bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı.
Etkinliğin bitiminde gazetecilere açıklama yapan Reşit Yiğit, bisikletin, araçların çoğaldığı bir dönemde herkesin kolaylıkla kullanabileceği vazgeçilmez bir vasıta olduğunu dile getirdi.
Yiğit, gençlik haftası ve "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında tüm halkı spor yapmaya davet etti.
Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Alara Acar, birçok yere bisikletle gittiğini belirtti. Bisikletin kendisini dinlendirdiğini söyleyen Acar, "Okula ve kurslara bisiklet kullanarak gidiyorum. Spor yapınca insan yorulabiliyor ama bisiklet beni dinlendiriyor. Bisikletle hem geziyorum hem de rahatlıyorum." diye konuştu.
Çok eğlendiğini belirten 10 yaşındaki Furkan Uslu da bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.
6 yıldır bisiklet kullandığını belirten 13 yaşındaki Deniz Acar, bisiklet sürmenin çok eğlenceli olduğunu, bisiklet yollarının çoğaltılması gerektiğini ifade etti.
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