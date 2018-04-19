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“Koşabiliyorken Koş” projesi ile Bilecik’te 7’den 70’e herkes sporla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesi yeni döneminde de 81 ilin katılımı ile 7’den 70’e tüm halka spor yapma imkanı sağlarken, Bilecik halkı da sporlara katıldı.Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ‘‘Koşabiliyorken Koş’’ projesi kapsamında Edebalı Stadyumunda yürüyüş yapıldı.

“Koşabiliyorken Koş” projesi ile Bilecik’te 7’den 70’e herkes sporla buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesi yeni döneminde de 81 ilin katılımı ile 7’den 70’e tüm halka spor yapma imkanı sağlarken, Bilecik halkı da sporlara katıldı.
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ‘‘Koşabiliyorken Koş’’ projesi kapsamında Edebalı Stadyumunda yürüyüş yapıldı. Katılımın bir hayli yoğun olduğu yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, şube müdürleri, sporcular, veliler ve sporsever halk katıldı.

“Koşabiliyorken Koş” projesi ile Bilecik’te 7’den 70’e herkes sporla buluşuyor

“Koşabiliyorken Koş” projesi ile Bilecik’te 7’den 70’e herkes sporla buluşuyor

“Koşabiliyorken Koş” projesi ile Bilecik’te 7’den 70’e herkes sporla buluşuyor

“Koşabiliyorken Koş” projesi ile Bilecik’te 7’den 70’e herkes sporla buluşuyor

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