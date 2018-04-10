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“Koşabiliyorken Koş” projesi Safranbolu’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:23 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen “Koşabiliyorken Koş” isimli proje, Safranbolu Sentetik Atletizm Pisti’nde başladı.Proje kapsamında ilk koşuya Safranbolu Kaymakamı ve Safranbolu Belediye Başkanı Dr.

“Koşabiliyorken Koş” projesi Safranbolu’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen “Koşabiliyorken Koş” isimli proje, Safranbolu Sentetik Atletizm Pisti’nde başladı.
Proje kapsamında ilk koşuya Safranbolu Kaymakamı ve Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, eşi Miray Ürkmezer, Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan ve vatandaşlar katılırken, İlçe Müdürü İsmail Özcan; “ Projemize destek veren Sayın Kaymakamımıza, değerli Safranbolu halkına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje 7’den 70’e herkesin gönüllü olarak katılabileceği bir proje. Devletimizin ilçemize kazandırmış olduğu sentetik atletizm pisti ilçemiz adına büyük bir kazanım oldu. Halkımızı serbest zamanlarında spor yapmaları İçin tesislerimize davet ediyorum” dedi.
Safranbolu’da spora ve sporcuya önem verdiklerini, her platformda özellikle gençleri ve çocukları spora teşvik ettiklerini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise; “ Günlük yaşamın stresini üzerimizden atabilmenin en güzel ve kolay yollarından birisi de spor yapmaktır. Bunu da vatandaşlarımız isterlerse Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yeniden tesis edilen Safranbolu Sentetik Sahada bulunan atletizm pistinde koşarak ya da yürüyüş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu vesile ile ben de tüm Safranbolulu hemşerilerimizi sağlığımız için de oldukça önemli olan bu proje kapsamında Safranbolu sentetik atletizm pistine davet ediyor, projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaları ardından Ürkmezer ve vatandaşlar pistte yürüyüş yaptılar.

“Koşabiliyorken Koş” projesi Safranbolu’da başladı

“Koşabiliyorken Koş” projesi Safranbolu’da başladı

“Koşabiliyorken Koş” projesi Safranbolu’da başladı

“Koşabiliyorken Koş” projesi Safranbolu’da başladı

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