"Koşabiliyorken koş" projesiyle 300 uçurtma uçuruldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Koşabiliyorken koş" projesi kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği sponsorluğunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Sarıkamış Kaymakamlığı önündeki tören alanında uçurtma şenliği yapıldı.

Projede yer alan Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulu ve Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu öğrenci ve velileri, yaklaşık 300 uçurtmayı gök yüzüne bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle organize edilen etkinlikte çocuklar ve ailelerinin eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.

Derneğin Kars Temsilcisi Tarkan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlikle aileler ve çocuklarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızla 23 Nisan Bayramı vesilesiyle bir araya geldik. Çocuklarımızın aileleriyle güzel zaman geçirilebilmeleri için yaptığımız etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Koçak da projenin spor açısından önemli olduğunu, farkındalık yaratmak ve toplumun her kesimini sporla buluşturmak için bu tür aktiviteleri hayata geçireceklerini belirtti.

Kayak antrenörlerinden Talip Atop ise çocukların bayramını kutlayarak, "Çocukların aileleriyle neşeli olmalarını görmek bize gurur verdi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.