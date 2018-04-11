Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

MİT'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye özel uçakla getirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın savcılık sorgusu tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin örgüt yapılanmasındaki konumları hakkındaki detaylar da ortaya çıktı. "KOSOVA'DAKİ ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VERİYORLAR"



Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüphelilerin Kosova'da örgütün sözde eğitim öğretim kurumlarında ülkenin en üst düzey devlet yetkililerinin çocuklarına eğitim verdikleri, bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde Kosova'dan deport edilerek Türkiye'ye getirildikleri vurgulandı.

"FETULLAH GÜLEN ŞÜPHELİLERİ SAHİPLENDİ"



Yazıda şüphelilerin Türkiye'ye getirilmelerinin ardından Fetullah Gülen'in 2 Nisan'da yaptığı bir konuşmada, söz konusu şüphelileri sahiplendiği ve MİT tarafından getirilmelerine ilişkin, 'Eşkıyalık' ifadesinde bulunduğu belirtildi. "FETÖ'NÜN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ"



Sevk yazısında şüpheliler hakkında genel bilgilere de yer verildi. Şüpheli Cihan Özkan'ın Kosova'nın Gjakova isimli yerleşim merkezinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji'nde 6 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtildi. Özkan'ın sorgusunda FETÖ'nün silahlı terör örgütü niteliğinde olduğunu kabul etmediği kaydedildi. FETÖ'nün yayın organlarının aplikasyonlarının telefonunda bulunduğu, 2014'te örgüt elebaşının talimatı ile Bank Asya'ya 6 bin TL para yatırdığı tespitine yer verildi. BYLOCK KULLANICISI...



Şüpheli Hasan Hüseyin Günakan'ın da Kosova'da Mehmet Akif Koleji'nde çalıştığı, emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığını, savcılık sorgusunda ise suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği belirtildi. Günakan'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.