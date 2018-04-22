HABER

Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde gece etkili olan kar dolayısıyla 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı beyaza büründü.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağmurun ardından, yüksek kesimlere kar düştü. Eleşkirt ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe sakinlerinden Nezir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene kış mevsiminin çok ağır şartlarda geçmediğini söyledi.

Yılmaz, ocak ayından itibaren ilçeye neredeyse hiç kar düşmediğini anımsatarak, "Şimdi ise nisan ayındayız ve Köse Dağı beyaza büründü." dedi

Bedelli askerlik mi geliyor?Bedelli askerlik mi geliyor?
Canan Karatay yine ezber bozdu!Canan Karatay yine ezber bozdu!
Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Köse Dağı'nda kar Nezir Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.