"Köşe yazısı nedeniyle tazminat" ifade özgürlüğü ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, yazar Mehmet Doğan'ın, bir gazetede yer alan köşe yazısındaki ifadeleri nedeniyle tazminat ödeme cezasına çarptırılmasıyla, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mehmet Doğan, 2010'da "HSYK'da Son Sirtaki" başlığıyla Anadolu Vakit Gazetesinde yer alan köşe yazısında, referandum öncesinde HSYK tarafından yaplan tasarrufları eleştirdi. Doğan'ın yazısında, dönemin HSYK üyesi Ali Suat Ertosun'la ilgili de ifadeler yer aldı. Ertosun, yazıdaki bazı ifadelerin hakaret içerdiğini, kişilik haklarını zedelediğini ileri sürerek Doğan aleyhine manevi tazminat davası açtı. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, yazıda hukuka aykırı olarak eleştiri sınırlarının aşıldığına karar vererek, Doğan hakkında 3 bin 500 lira manevi tazminata hükmetti. İlk derece mahkemesinin bu kararının Yargıtay tarafından onanması üzerine Doğan, köşe yazısı nedeniyle aleyhe tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesini kararlaştıran Anayasa Mahkemesi, başvurucuya 3 bin lira manevi tazminat ödenmesini de hükme bağladı. - Karardan Söz konusu yazının 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından yaklaşık 3 hafta önce yayımlandığının hatırlatıldığı kararda, yazıda HSYK'nin halk oylaması öncesi yaptığı tasarrufların, yazı başlığı ve içeriğinde "sirtaki" dansına benzetme yapılarak ironik bir tarzda eleştiri konusu yapıldığı anlatıldı. Davacı Ertosun'un, Türk yargı sistemi için önemli olan HSYK üyeliği görevi nedeniyle "eleştirilere kamuoyunca tanınmayan kişilere göre daha fazla katlanması gerektiği"ne işaret edilen kararda, başvurucu Doğan'ın kullandığı ifadelerin, kamu görevlisinin yürüttüğü göreve ve konumuna yönelik bir görüş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kararda ilk derece mahkemesinin, başvurucunun basın aracılığıyla belli bir makam sahibi olan davacıya, eleştiri sınırlarını aşmak suretiyle hakaret ettiğini, saygınlığını gölgede bıraktığını, kamuoyu nezdinde küçük düşürdüğünü ve davacının kişilik haklarını zedelediğini belirtmekle yetindiği ifade edildi.