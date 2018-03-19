Köseceli’den Mehmetçik’e kan bağışı

Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi, "Erdemli ve Başarılı Birey" projesi kapsamında Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Köseceli Belde Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, Köseceli Ortaokulu Müdürü Ömer Faruk Okuşlu, Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bahattin Güvenç ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen kan bağışı kampanyasında toplam 49 ünite kan toplandı.

Eğitim camiasının duyarlılığına teşekkür eden Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, "Bugünler milletimiz için birlik ve beraberlik günleridir. Biz böyle dayanışma içinde oldukça kimse bizi yenemez. İnşallah bu sıkıntıları da hep birlikte aşarak ülke ve millet olarak büyük Türkiye hayalini gerçekleştireceğiz" dedi.