Köse’nin Sesi gazetesinden Afrin duyarlılığı

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde haftalık olarak yayınlanan ‘Köse’nin Sesi Gazetesi’ 15 Temmuz’dan bugüne kadar olan sayılarının satışını Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek için Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor.

Köse ilçe merkezinde stant açarak vatandaşlara gazeteleri satan Gazete Sahibi Veysel Cebel, gazetelerin bedelini de vatandaşların belirleyerek alanda bulunan sandığa atmasını istiyor.

Üzerinde "Bir el de sen ver", "Köse’nin Sesi Gazetesini al Mehmetçiğe destek ol" yazılı sandık ve pankartlarla süslenen alanı Köse temasları kapsamında ziyaret eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazetenin standına giderek bağışta bulundu.

Afrin’deki Mehmetçiğimize destek olsun diye haftalık çıkan gazetenin 15 Temmuz’dan bugüne tüm sayılarını stant açarak satışa çıkardıklarını kaydeden gazete sahibi Cebel, “Gazeteleri satıp ücretlerini Kaymakamlık nezdinde Mehmetçik Vakfı’na bağış olarak göndereceğiz. Bizim gönlümüz de Afrin’de. Gümüşhane halkı olarak her zaman Mehmetçiğimize destek oluyoruz. Hem haberlerimizle hem maddi hem manevi olarak destek olacağız” dedi.