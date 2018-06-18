KOSGEB kredisi, Edirneli kadınları da iş sahibi yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de de birçok kadın İŞKUR'un düzenlediği girişimcilik kursuna katılarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle çeşitli sektörlere yönelik iş yeri açtı. KOSGEB desteklerinden en fazla yararlanan 10 ilin içerisinde yer alan Edirne'de özellikle ev kadınları iş hayatına atılarak, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'de en fazla kadın girişimcinin bulunduğu Edirne'de, 122 girişimciden 73'ü kadın. - "Temizlik sevdiğimiz bir iş" Halı yıkamacı açan 41 yaşındaki Derya Ziya Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evli ve 1 çocuk annesi olduğunu söyledi. Ev kadınlarının evlerinde düzenli temizlik yaptığını belirten Topal, "Temizlik işlerini genellikle kadınlar üstlenir. Temizlik sevdiğimiz bir iş. Evimdeki halıları da severek yıkıyordum. Hayatım boyunca hiç çalışmamıştım, ev hanımıydım ancak daha sonra KOSGEB'in bu yardımlarını duydum. Başvurduk, çıkan destekle de iş yerimizi açtık." diye konuştu.

Dükkanını 3 ay önce açtığını ifade eden Topal, "Burada 3 kadın çalışıyoruz. Halı yıkatmaya gelenler sadece kadınların çalıştığını gördüklerinde daha da mutlu oluyor. Yıkama işini kadınların yaptığını gören müşterilerimiz halılarını gönül rahatlığıyla bırakıyor. Bu yardımlar çok iyi oldu. Devletimiz ev hanımlarını gerçekten çok destekliyor. Kurslarını alıp başvurduktan sonra destekler çok çabuk çıkıyor." ifadelerini kullandı. - İş hayatında ağızları tatlandırıyor Lokum ve helva dükkanı açan bir çocuk annesi 38 yaşındaki Burcu Fırtın, çalıştığı için kendini çok mutlu hissettiğini anlattı. Ev kadınlarının mutfak işiyle uğraşmayı sevdiğini belirten Fırtın, şunları aktardı: "Şekerleme ve tatlı yapmayı çok seviyorum. KOSGEB'ten aldığımız destekle 2 yıl önce bu iş yerini açtım. Öncelikle eşim beni bu konuda çok destekledi. İlk başta cesaret edememiştim. Kursa gittim ve oradaki eğitmenlerimiz de çok cesaret verdi. İş hayatında korkulacak bir şeyin olmadığını gördük. Ev hanımları sadece evde iş yapmamalı, iş hayatına katılarak ev ekonomisine de katkıda bulunmalı. Evde oturarak olmuyor. Bu konuda bana en çok destek veren eşim oldu, o da bana yardıma geliyor. Bir çalışanımız daha var, o da kadın. Tüm ev hanımlarına iş hayatına katılma konusunda cesaretli olmalarını öneriyorum."

Edirne'de kendilerine has kadayıflı tereyağlı lokumu ürettiklerini anlatan Fırtın, yurt içi ve dışından sipariş aldıklarını kaydetti. - 4 çocuk annesi iş hayatında Hediyelik eşya dükkanı açan 39 yaşındaki Esra Türker, evli ve 4 çocuk annesi olduğunu dile getirdi. Çankırılı olduğunu belirten Türker, şöyle devam etti: "Çankırı'ya ziyarete giderken arkadaşlarım Çankırı doğal tuzundan yapılan hediyelik eşyalar istemişlerdi. Çankırı'nın kaya tuzu meşhur, kocaman bir mağaramız var. Gidip gelirken siparişler arttı. Daha sonra böyle bir iş yeri açmak istedim. Çocuklarım da biraz büyümüştü. Tam bunu açayım mı açmayayım mı diye düşünürken devletimizin desteği olduğunu öğrendim. Kursuna gittim. Orada da böyle bir iş yerinin Edirne'de çok iyi ve farklı olacağını söyledi uzmanlar. İş yerimde sofralık hiçbir işlem görmemiş tuzdan vazo, gece lambası, masa süsü gibi hediyelik eşyalar yapıyorum. Tuza dair her şey var dükkanda. Çocuklarıma baktıktan sonra atölyeme geliyorum. Orada vakit geçiriyorum. Atölyede ürettiklerimi iş yerimde isteyenlere sunuyorum."