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KOSGEB'deki FETÖ yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün KOSGEB'deki yapılanmasına yönelik aralarında kurumun eski başkanı ile yöneticilerinin de bulunduğu biri tutuklu 38 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan ile yöneticilerinin de bulunduğu biri tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki günlerde İstanbul'da yakalanan firari sanık Abdülkadir Omaç, iddianame ulaşmadığı ve avukatının hazır olmadığını belirterek, savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Bazı sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartının kaldırılması ve tanık dinlenmesi talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, dinlenilmesi istenen tanık listesinin mahkemeye sunulmasına ve adli kontrol şartının bir güne düşürülmesine karar vererek, sanık Omaç'ın savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te başlatılan soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, aralarında eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ve eşinin de bulunduğu şüpheliler hakkında FETÖ adına himmet toplamak, örgüt üyelerinin usulsüz şekilde işe alımı ve terfilerde öncelik tanınması suçlamaları yer alıyor.

Şüphelilerden 15'inin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, tüm şüphelilerin "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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