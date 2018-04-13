Köşk 100. Yıl Ortaokulu’ndan büyük başarı

Aydın Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu eTwinning Okul Etiketi Ödülünü kazanarak Avrupa’daki 1211 okul arasında yer almayı başardı.

Aydın’ın Köşk İlçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 2012 yılından bu yana Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan eTwinning platformunda yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeni ile Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service - CSS) tarafından 2018-2019 eTwinning Okul Etiketi ödülüne layık görüldü.

Avrupa’da 1211, Türkiye’de 179, Aydın’da ise 3 okulun eTwinning Okul Etiketi’ne layık görülmesi 100. Yıl Atatürk Ortaokulu için ayrıca gurur kaynağı oldu.

100. Yıl Atatürk Ortaokulu Müdürü Hami Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Okulumuza bu değerli ödülü kazandıran eTwinning ekibimizin bir parçası olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Okulumuz artık Avrupa’nın sayılı okulları arasında yer almaktadır. Başarılı ekibimizle bundan sonra da azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.