Köşk 100. Yıl Ortaokulu’ndan büyük başarı

Aydın Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu eTwinning Okul Etiketi Ödülünü kazanarak Avrupa’daki 1211 okul arasında yer almayı başardı.
Aydın’ın Köşk İlçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 2012 yılından bu yana Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan eTwinning platformunda yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeni ile Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service - CSS) tarafından 2018-2019 eTwinning Okul Etiketi ödülüne layık görüldü.
Avrupa’da 1211, Türkiye’de 179, Aydın’da ise 3 okulun eTwinning Okul Etiketi’ne layık görülmesi 100. Yıl Atatürk Ortaokulu için ayrıca gurur kaynağı oldu.
100. Yıl Atatürk Ortaokulu Müdürü Hami Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Okulumuza bu değerli ödülü kazandıran eTwinning ekibimizin bir parçası olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Okulumuz artık Avrupa’nın sayılı okulları arasında yer almaktadır. Başarılı ekibimizle bundan sonra da azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!
Son dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi
Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)
Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum