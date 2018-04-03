Köşk eğitim alanında atağa kalktı

Köşk Belediyesi eğitim alanında yaptığı hizmetlerle Aydın’da adından söz ettirmeyi başardı.

Köşk Belediyesi eğitim çalışmaları kapsamında 2009 yılından bu yana başta Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek Okulu olmak üzere, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. Yıl Atatürk ilköğretim okulu, Köşk İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Ayla Vural Anadolu Lisesi gibi pek çok eğitim kurumunu ilçeye kazandırdı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Köşk Belediyesi 6360 sayılı yasa ile Köşk ilçesine mahalle statüsünde bağlanan Kıran, Sarıçam ve Kızılcaköy mahallelerine 4 derslikli İlkokul kazandırmak için çalışmalara başladı.

Eğitim ve öğrenimin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç “Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesidir. Bu nedenle ilçemizde hükümetimizin de desteği ile bu alanda yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Buradan tüm hemşerilerime Sarıçam, Kıran Kızılcaköy mahallelerimize yapılacak olan 4 derslikli İlkokul projelerimizin ihale sürecinin başladığını müjdeliyorum, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Bunun yanı sıra yaz projeleri kapsamında birçok mahallesine halı saha ve çok amaçlı salon kazandıran Köşk Belediyesi, Kızılcaköy Mahallesi halı saha ve çok amaçlı salon, Kıran Mahallesinde de, çok amaçlı salon projelerinin ihale sürecinin başlatıldığı öğrenildi.