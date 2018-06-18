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KOSKEM ekipleri, bayramda 53 kişiyi boğulmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

KOSKEM ekipleri, bayramda 53 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Ramazan Bayramı'nda boğulma tehlikesi geçiren 53 kişinin hayatını kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, KOSKEM ekiplerinin, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Kocaeli sahillerinde yoğun mesai yaptığı kaydedildi.

Ekiplerin Kandıra'daki Cebeci sahilinde 15, Kumcağız'da 24, Bağırganlı'da 1, Karamürsel'de 10, Darıca'daki Bayramoğlu sahilinde ise 3 olmak üzere toplam 53 kişiyi boğulmaktan kurtardığı vurgulanan açıklamada, ayrıca 37 vatandaşa da çeşitli sağlık sorunlarından dolayı ambulans hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, KOSKEM'e bağlı ekiplerin haftanın 7 günü 10.00-18.00'de, cankurtaranlık hizmeti verdiği aktarılarak, sahillerde Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 200 kişilik ekibin görev yaptığı ifade edildi.

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