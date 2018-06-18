KOSKEM ekipleri, bayramda 53 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Ramazan Bayramı'nda boğulma tehlikesi geçiren 53 kişinin hayatını kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, KOSKEM ekiplerinin, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Kocaeli sahillerinde yoğun mesai yaptığı kaydedildi.
Ekiplerin Kandıra'daki Cebeci sahilinde 15, Kumcağız'da 24, Bağırganlı'da 1, Karamürsel'de 10, Darıca'daki Bayramoğlu sahilinde ise 3 olmak üzere toplam 53 kişiyi boğulmaktan kurtardığı vurgulanan açıklamada, ayrıca 37 vatandaşa da çeşitli sağlık sorunlarından dolayı ambulans hizmeti verildiği belirtildi.
Açıklamada, KOSKEM'e bağlı ekiplerin haftanın 7 günü 10.00-18.00'de, cankurtaranlık hizmeti verdiği aktarılarak, sahillerde Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 200 kişilik ekibin görev yaptığı ifade edildi.
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Binlerce kişi çıplak fotoğraf çektirmek için sıraya girdi
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum