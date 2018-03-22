Kosova AB ile vize serbestisine bir adım daha yaklaştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kosova Meclisi'nin Kosova ve Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını onaylamasının "gerçek bir başarı" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısının onaylanması ile Kosova vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati yönünde de önemli bir kriterin yerine getirildiği belirtildi.

Oylama sonucunu "gerçek bir başarı" olarak nitelendiren liderler, gelişmeyi memnuniyet verici bulduklarını ifade etti.

AB'nin Kosova'ya vize serbestisi için diğer şartları arasında organize suçla mücadelenin arttırılması ve yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi bulunuyor.

Kosova Meclisi'nin bugünkü olağanüstü oturumunda, Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısı 11'e karşı 80 oyla onaylanmıştı.