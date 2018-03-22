HABER

Kosova AB ile vize serbestisine bir adım daha yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

AB, Kosova Meclisi'ndeki oylama sonucunu "gerçek bir başarı" olarak nitelendirdi - AB yetkilileri, Kosova'nın Schengen Bölgesi'ne vize serbestisi için önemli bir adım attığını bildirdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kosova Meclisi'nin Kosova ve Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını onaylamasının "gerçek bir başarı" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısının onaylanması ile Kosova vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati yönünde de önemli bir kriterin yerine getirildiği belirtildi.

Oylama sonucunu "gerçek bir başarı" olarak nitelendiren liderler, gelişmeyi memnuniyet verici bulduklarını ifade etti.

AB'nin Kosova'ya vize serbestisi için diğer şartları arasında organize suçla mücadelenin arttırılması ve yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi bulunuyor.

Kosova Meclisi'nin bugünkü olağanüstü oturumunda, Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısı 11'e karşı 80 oyla onaylanmıştı.

Anlaşma, hükümetler arasında 26 Ağustos 2015'te Viyana'da imzalanmış, Karadağ Meclisinde onaylanmış ancak Kosova Meclisinde bugüne kadar onaylanmamıştı.

İki ülkenin cumhurbaşkanları Haşim Thaçi ve Filip Vujanovic, 16 Şubat 2018'de Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması yasa tasarısına ekleme ve değişiklik yapılmasını öngören bildiriyi imzalamıştı.

Anlaşmanın onaylanması için oyların 3'te 2'si, yani 120 milletvekilinden 80'inin lehte oy kullanması gerekiyordu.

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
AK Parti Kongresi'nde kavga! AK Parti Kongresi'nde kavga!
Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Kosova Kosova ve Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi Shengen Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

İlginizi Çekebilir

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dev holdingin patronlarına tutuklama

Dev holdingin patronlarına tutuklama

Valilik açıkladı! İkinci bir emre kadar yasak

Valilik açıkladı! İkinci bir emre kadar yasak

Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.