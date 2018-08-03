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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den Türk bayrağının yakılmasına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den Türk bayrağının yakılmasına kınama

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ırkçı olduğu tahmin edilen grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerle ilgili, bu hareketin çok çirkin bir davranış olduğunu ve Kosova kurumlarınca kınandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Thaçi, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye, Kosova'nın stratejik ortağıdır ve olmaya da devam edecektir. (Türk) Bayrağın yakılması çirkin bir davranış ve Kosova kurumları tarafından kınanan bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerinde delil bulunmadan Türk bayrağını yakan kişilerin, belirli bir şahıs veya partinin yandaşı olarak etiketlenemeyeceğini dile getiren Thaçi, söz konusu olayın belirli mekanizmalar tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek amacıyla yapıldığına dair bilgi aldığını kaydetti.

Kosova medyasında bir grubun Türk bayrağını yakıp yere atarak üzerine bastığı görüntüler paylaşılmıştı.

Daha önce sosyal medya hesabından Türklere ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'a destek amacıyla toplandıklarını söyleyen grubun, ırkçı ve ayrımcı sloganlar atmasının ardından dağıldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hashim Thaçi Kosova türk bayrağı

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