Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli'den tebrik

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerindeki başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Pacolli, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazandığı haberlerini aldıklarını kaydetti.
Dostları Erdoğan ve Türk halkını tebrik eden Pacolli, "Kosova ve Türkiye güçlü ortak olarak kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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