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Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler geriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "(Sırp yetkili Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınması) Dün yaşananlar asla tekrarlanmamalı. AB, barışın olgun ve iradeli bir yaklaşımla korunmasını bekliyor"

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırp yetkili Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Dün yaşananlar asla tekrarlanmamalı. AB, barışın olgun ve iradeli bir yaklaşımla korunmasını bekliyor." dedi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gerilmesi üzerine ani kararla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Mogherini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vucic ile Mogherini'nin, Kosova-Sırbistan diyaloğunun barış içerisinde sürdürülmesi ve sorunların çözülmesi adına yeni yöntemlerin bulunması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Kosova'da dün yaşanan olayın kendisini üzdüğünü vurgulayan Mogherini, yaşananların asla tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizerek, "AB, barışın olgun ve iradeli bir yaklaşımla korunmasını bekliyor." diye konuştu.

Açıklamada ayrıca, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda istikrar ve barışı koruması gerektiği ifadesine yer verildi.

- Sırp Listesi, Kosova hükümetinden çıkıyor

Öte yandan, gün içinde Vucic ile bir araya gelen Djuric, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Priştine'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisini darbettiklerini belirten Djuric, "Birileri Kosova-Sırbistan diyaloğunu anlamsız hale getirmeye ve uzlaşmaya giden tüm yolları kapatmaya çalıştı. Kendileri hukuk ve adaletten korkuyorlar ve inanın şu anda bile huzurlu olduklarını düşünmüyorum. Zira Kosovalı Sırpların yılmayacaklarını anladılar." dedi.

Kosovalı Sırpların en büyük partisi Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic de düzenlediği basın toplantısında, Kosova hükümetini terk edeceklerini ifade ederek, "Bu kararımızı Cumhurbaşkanı Vucic'e de ilettik. Kendisi her zaman olduğu gibi aldığımız kararları destekleyeceğini belirtti." diye konuştu.

Kosova'da bulunan 10 Sırp belediyesinin yarın ortak meclis oturumu düzenleyeceğini söyleyen Rakic, Brüksel Antlaşması'nın beşinci yıl dönümünde, söz konusu antlaşmanın en önemli hükümlerinden biri olan "Sırp Belediyeler Birliğinin" kurulması için gereken adımların atılacağını kaydetti.

- Olay

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Djuric, Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere Kuzey Mitrovica'ya gelmiş ve burada gözaltına alınarak başkent Priştine'ye sevk edilmişti.

Djuric, daha sonra emniyet yetkilileri tarafından Sırbistan-Kosova arasındaki Merdare Sınır Kapısı'ndan ülke dışına çıkarılmıştı.

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