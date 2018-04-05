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Kosova Meclisinde "FETÖ oturumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 00:14 | Son Güncelleme

Kosova Meclisinde "FETÖ oturumu"

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Meclisinde 40 milletvekilinin talebi doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey mensubunun Türkiye’ye iadesiyle ilgili düzenlenen olağanüstü oturumda, konuyu soruşturacak komisyonun kurulması yönündeki tavsiyeler onaylandı.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) tarafından önerilen tavsiyeler, oturuma katılan 64 milletvekilinden 59'unun oyu ile kabul edildi.

LDK Meclis Grup Başkanı Avdullah Hoti, oturumda yaptığı konuşmada, bunun Meclisteki tüm parti grup başkanları tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Hoti, kabul edilen tavsiyelerle şunları kaydetti:

"Birincisi, 29 Mart 2018'de Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesiyle ilgili olayın aydınlatılması için soruşturma komisyonu kurulması. İkincisi, meclis gruplarından 3 gün içerisinde Meclis Başkanlığına komisyondaki temsilcilerinin isimlerini sunması. Üçüncüsü, meclis konunun tam aydınlatılması için tüm ilgili kurumların komisyonun taleplerine cevap vermeleri için yükümlü kılması. Ve dördüncüsü, Meclis Soruşturma Komisyonunu yürürlükteki yasa ve anayasa uyarınca takip edilen prosedürlerin uygunluğunu gözden geçirmekle görevlendirmesidir."

Öte yandan Meclis Başkan Yardımcısı Cavit Haliti ise bahsi geçen tavsiyeleri görüşmek üzere Meclis Başkanlığı olarak toplanacaklarını bildirdi.

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Avdullah Hoti

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