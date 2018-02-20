Kosova Milli Günü resepsiyonu

Kosova'nın bağımsızlığının 10'uncu yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.
Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Özlü, Kosova ile Türkiye'nin ortak tarihin, kültürün ve medeniyetin birbirine dost ve akraba iki toplum olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
"Dost ve kardeş ülke Kosova, bağımsızlığının ilk 10 yılında büyük başarılara imza attı." diyen Faruk Özlü, Türkiye'nin Kosova'nın kalkınması için her zaman destek verdiğinin altını çizdi.
Özlü, Kosova'da 600'e yakın iş adamının faaliyet gösterdiğine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artacağına inandığını vurguladı.
- "Kosova-Türkiye ilişkileri derin köklere sahip"
Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Spahiu, "Bu yıl aynı zamanda Kosova için dost ve ortak olan Türkiye ile arasındaki mükemmel ilişkilerin de 10'uncu yıl dönümüdür. Aynı tarihte Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak Kosova Cumhuriyeti'ni tanıdı ve yakın dostluk ve iş birliği için temeller atıldı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Kosova'ya sunduğu destekten dolayı şükranlarını dile getiren Spahiu, "Kosova-Türkiye ilişkilerinin kökleri derin kökenlere sahiptir ve 5 asırlık ortak bir tecrübeyi paylaşmaktadır." dedi.
Avni Spahiu, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllar boyunca yoğun ve zengin etkileşim içinde geliştiğini belirterek, "Kardeş ülkelerin en zor anlarında karşılıklı dayanışma göstermesi, iki devlet ve halkları arasındaki yakınlığın simgesi haline geldi. Bu yakınlık, yeni Kosova ve Türkiye arasında iş birliğine dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.
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