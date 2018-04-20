Kosova Türklerinden 23 Nisan ziyareti

Kosovalı Türk öğrenciler, bu sene 10’uncu yılını dolduran 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kosova’da Türkçe eğitim veren şehirlerdeki ilköğretim okullarından gelen 130 Türk öğrenci, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç tarafından karşılandı. Büyükelçi Kılıç, öğrencilerin 23 Nisan Kosova Türklerinin Milli Bayramını kutlarken, Kosovalı öğrenciler de Büyükelçi Kılıç’a 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramını kutladı. Gerçekleştirilen buluşmada, Kosova ile Türkiye’de 23 Nisan Bayramlarının önemine değinen Kılıç, geleceğin teminatı olan çocuklara çok büyük sorumlulukları olduğunu hatırlattı. Büyükelçiliği ziyaret eden çocuklar ise İstiklal Marşı’nı okuyup İzmir Marşı’nı söyledi.

Kosovalı Türk öğrenciler ‘İstiklal’ şiirini okuyarak Büyükelçilik binasını inletti. Çocuklar İzmir Marşı’nı ve şiirler de okudu. Çocukların marşları coşkulu okumalarından dolayı duygulanan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, öğrencilere koltuğunu bırakarak, çocuk büyükelçilerinin Kosova hakkındaki projelerini dinledi.

Kılıç, yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün özel bir gün. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı’nın 10’uncu yılını kutladığımız bir yıl bu yıl. O anlamda bizler Kosova Türkleriyle Kosova’nın ayrılmaz bir parçası olan ve bir kurucu unsuru olan Kosova Türkleriyle, Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının, asırladır buradaki kalesi durumunda olan Kosova Türkleriyle gurur duyuyoruz.”

Kosovalı çocukların ziyaretini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Büyükelçi Kılıç, “Her biri pırıl pırıl, gözleri ışıl ışıl ve geleceğe yönelik de çok büyük umutlar taşıyan ve çok güzel şeyler yapmak isteyen çocuklarımız. Bu çocuklarla bu toplum, Kosova Türk toplumu ve Kosova sonuç itibariyle çok güzel bir geleceğe sahip olacak. Biz buna inanıyoruz. Bu süreçte bir tek önemli husus var. O da birliğin, beraberliğin, dayanışmanın korunması” ifadesini kullandı.