Kosova'da AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

"Milli İradenin Yükselişi - Anadolu Ajansı Darbe Fotoğrafları" başlıklı sergi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği himayesinde Priştine Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlendi.

Açılışta konuşan Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, serginin 10 gün boyunca açık kalacağını aktararak, AA foto muhabirlerinin o gece ölümsüzleştirdiği bu fotoğrafları Kosova halkıyla paylaşmak suretiyle, Kosova'nın da bu hain terörist girişimi bilmesini ve tanımasını amaçladıklarını kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsünün bu yılki yaz okuluna Kosova'dan 10 öğrenci gönderdiklerini söyleyen Ülker, bu öğrencilerin Türkiye'ye gitmeden önce 15 Temmuz'da yaşananlara dikkat çekmek ve Türk halkına desteklerini göstermek için üzerinde "Yanındayız" yazılı tişörtler giymek istediklerini kendilerine ilettiğini anlattı.

Sergiyi ziyaret eden Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Kosovalı Diar Begolli de AA'nın o geceye ait fotoğraflarından çok etkilendiğini ifade ederek, 15 Temmuz 2016 gecesi olanları yakından takip ettiklerini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını kaydetti.

Geçen hafta Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunda da açılan sergi, Priştine Yunus Emre Enstitüsü'nde 26 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

