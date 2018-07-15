Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, darbe girişiminin ardından iki yıl sonra Kosova ile Türkiye halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın artarak güçlendiğini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türkiye Mezunlar Birliği, İslami Değerler Akademisi (İDEA), ARASTA ve Liberal Demokrasi Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşe, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, milletvekilleri ülkedeki tek Türk belediyesi Mamuşa'nın Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

15 Temmuz gecesi genci yaşlısı, düşüncesi ne olursa olsun herkesin bir araya gelmesiyle o hain gecenin bastırıldığını anımsatan Kılıç, bugün genç yaşlı bütün toplulukları temsilen bir arada bulunanların Türkiye ile dayanışma göstermelerinin çok kıymet taşıdığını dile getirdi.

Karanlık geceyi aydınlığa bağlayan şehitleri minnetle, rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade eden Kılıç, "Onların gözleri arkada kalmayacak. Bu dostluk, bu dayanışma, bu demokrasi sevgisi ilelebet devam edecek. Ben o hainliğin ne ülkemizde ne de dost herhangi bir ülkede herhangi bir coğrafyada bir daha tekrarlanmaması temennisiyle, aziz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Siz aziz Kosovalı dostlarımıza, kardeşlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok yaşa Kosova, çok yaşa Türkiye." diye konuştu.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.