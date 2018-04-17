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Kosova'da FETÖ ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

Kosova’daki FETÖ terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazı çalışanları, özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazı çalışanlarının, ülkede bulunan bir bankadaki özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldıkları bildirildi.

Konuyla ilgili kallxo.com isimli yerel medyada yapılan habere göre, Mehmet Akif Kolejinin çalışanları bu sabah yerel bir bankadaki özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldı.

Haberde yer alan iddiaya göre, kısa mesajda, söz konusu kişilerden hesaplarını kapatmak ve gerekli prosedürleri tamamlamak için banka şubesine gelmeleri talep edilip, bu hesapların 30 gün sonra kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mehmet Akif Koleji Müdürü Nazmi Ulus da kallxo.com'a yaptığı açıklamada, çalışanlarının bir bölümünün hesaplarına ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını doğruladı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan terör örgütü FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti. MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kosova Mehmet Akif Koleji

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