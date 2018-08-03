HABER

Kosova'da hükümet Türk bayrağına yönelik hakareti kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Kosova'da hükümet Türk bayrağına yönelik hakareti kınadı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova hükümeti, son günlerde ülkede bazı gruplarca başlatılan, Türkiye ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli söylemleri ve saldırıları kınadığını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, ırkçı olduğu tahmin edilen bir grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerin yerel medyada yayınlanmasının ardından bu tür olayların kınandığı belirtildi.

Ülkede kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın Türkiye ve Türk milletine yönelik açıklamalar ile kullanılan hakaret diline karşı tutumun yinelendiği ifade edilen açıklamada, "Kosova hükümeti, Türkiye'nin devlet ve ulusal sembollerine zarar veren her türlü vandal eylemi sert şekilde kınıyor." denildi.

Kosova hükümetinin tüm bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmaya kendini adadığı, ülkenin bağımsızlığını tanıyan ve bu yönde yardımcı olan ülkelerle iyi iş birliğine ayrı bir önem verdiği kaydedildi.

Ayrıca Kosova'da devletin çıkarlarına saygı göstermeyenlere ve etnik mensubiyetine bakmaksızın vatandaşların uyum ve birlikte yaşamalarına zarar verenlere karşı hükümetin, asayiş makamlarından tüm önlemlerin alınmasını kararlı bir şekilde talep ettiği vurgulandı.

Kosova medyasında, bir grubun ellerindeki Türk bayrağını yakıp ardından yere atarak üstüne bastığı video paylaşıldı.

Daha önce sosyal medya hesabından Türklere ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'a destek amacıyla toplandıklarını söyleyen bu grubun, ırkçı ve ayrımcı sloganlar atmasının ardından dağıldığı bildirildi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Dedaj'ın görevden alınması için Başbakan Ramush Haradinaj'a resmi talepte bulunup, hafta sonuna kadar süre vermişti.

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
Seçim öncesi sözleriyle gündem oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepkiSeçim öncesi sözleriyle gündem oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hükümet kınama Kosova Priştie Recep Tayyip Erdoğan tepki türk bayrağı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Diğer Haberler
Avukat Berzan Toprak'tan İncirlik Üssü'ndeki ABD askerleri için yakalama ve tutuklama talebi

Avukat Berzan Toprak'tan İncirlik Üssü'ndeki ABD askerleri için yakalama ve tutuklama talebi

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.