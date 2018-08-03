Kosova'da hükümet Türk bayrağına yönelik hakareti kınadı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova hükümeti, son günlerde ülkede bazı gruplarca başlatılan, Türkiye ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli söylemleri ve saldırıları kınadığını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, ırkçı olduğu tahmin edilen bir grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerin yerel medyada yayınlanmasının ardından bu tür olayların kınandığı belirtildi.

Ülkede kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın Türkiye ve Türk milletine yönelik açıklamalar ile kullanılan hakaret diline karşı tutumun yinelendiği ifade edilen açıklamada, "Kosova hükümeti, Türkiye'nin devlet ve ulusal sembollerine zarar veren her türlü vandal eylemi sert şekilde kınıyor." denildi.

Kosova hükümetinin tüm bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmaya kendini adadığı, ülkenin bağımsızlığını tanıyan ve bu yönde yardımcı olan ülkelerle iyi iş birliğine ayrı bir önem verdiği kaydedildi.

Ayrıca Kosova'da devletin çıkarlarına saygı göstermeyenlere ve etnik mensubiyetine bakmaksızın vatandaşların uyum ve birlikte yaşamalarına zarar verenlere karşı hükümetin, asayiş makamlarından tüm önlemlerin alınmasını kararlı bir şekilde talep ettiği vurgulandı.