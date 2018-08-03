Kosova'da hükümet Türk bayrağına yönelik hakareti kınadı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova hükümeti, son günlerde ülkede bazı gruplarca başlatılan, Türkiye ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli söylemleri ve saldırıları kınadığını açıkladı.
Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, ırkçı olduğu tahmin edilen bir grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerin yerel medyada yayınlanmasının ardından bu tür olayların kınandığı belirtildi.
Ülkede kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın Türkiye ve Türk milletine yönelik açıklamalar ile kullanılan hakaret diline karşı tutumun yinelendiği ifade edilen açıklamada, "Kosova hükümeti, Türkiye'nin devlet ve ulusal sembollerine zarar veren her türlü vandal eylemi sert şekilde kınıyor." denildi.
Kosova hükümetinin tüm bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmaya kendini adadığı, ülkenin bağımsızlığını tanıyan ve bu yönde yardımcı olan ülkelerle iyi iş birliğine ayrı bir önem verdiği kaydedildi.
Ayrıca Kosova'da devletin çıkarlarına saygı göstermeyenlere ve etnik mensubiyetine bakmaksızın vatandaşların uyum ve birlikte yaşamalarına zarar verenlere karşı hükümetin, asayiş makamlarından tüm önlemlerin alınmasını kararlı bir şekilde talep ettiği vurgulandı.
Kosova medyasında, bir grubun ellerindeki Türk bayrağını yakıp ardından yere atarak üstüne bastığı video paylaşıldı.
Daha önce sosyal medya hesabından Türklere ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'a destek amacıyla toplandıklarını söyleyen bu grubun, ırkçı ve ayrımcı sloganlar atmasının ardından dağıldığı bildirildi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Dedaj'ın görevden alınması için Başbakan Ramush Haradinaj'a resmi talepte bulunup, hafta sonuna kadar süre vermişti.
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!
Karın ağrısıyla gittiği hastanede organları çalındı!
Adnan Oktar: Biz keriz miyiz ya ne askerliği
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
3 bin yıllık mezardan ölümsüz aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!