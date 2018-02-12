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Kosova'da Türk bayrağına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Prizren'de Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü nedeniyle asılan Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirildi

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü nedeniyle şehrin dört bir yanına asılan bayrakların arasında Türk bayrağı da yer alırken, Bajram Hoti adlı Facebook kullanıcı hesabından paylaşılan görüntülerde, bir saldırganın dün gece şehirdeki bir aydınlatma direğinde asılı duran Türk bayrağını indirdiği, ardından yere fırlatıp üzerine bastığı görülüyor.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğundan AA muhabirine yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova Emniyetiyle temasa geçildiği belirtilerek, "Bayrağımıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik tarafından saldırıya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada ise Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü arefesinde üzücü olayların yaşanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Haber sitelerinden takip ettiğimiz üzere dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Türk bayrağı, saldırıya uğramıştır. Daha önce de defalarca tekrarlanan bu menfur saldırıların bir yenisinin dün akşam tekrar vuku bulması, daha önce gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğuna yapılan molotoflu saldırı ve benzeri eylemlere verilen cezaların caydırıcı olmaktan çok uzak olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce yakalanıp kanunlar çerçevesinde en üst seviyeden cezalandırılmalarını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kosova'da daha önce de bu tür saldırılar düzenlemişti. Ülkenin bağımsızlığının 9. yıl dönümünde de buna benzer bir olay yaşanmış, 2016 yılında ise Prizren Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti.

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Kosova Prizren saldırı türk bayrağı

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