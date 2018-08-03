Kosova'da Türk bayrağına yönelik saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'de yaşayan Arnavut ve Balkan göçmenleri, son günlerde Kosova'da bazı gruplarca başlatılan, Türkiye ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli söylem ve saldırıları üzüntüyle karşılıyor.
Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da son dönemlerde Türkiye aleyhine ilginç olaylar yaşandığını, önce Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın Türk toplumuna hakaret içeren sosyal medya paylaşımı yaptığını, ardından da bir grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerin yerel medyada yayınlandığını ifade ederek, bu iki durumu sıradan ve normal görmediklerini söyledi.
Dedaj'ın sosyal medya paylaşımlarına ilk olarak Kosova hükümetinin tepki gösterdiğini hatırlatan Adiloğlu, bir grubun Türk bayrağını yaktığı görüntülere de ilk tepkinin yine Kosova hükümetinden ve Kosova halkından geldiğini kaydetti.
Adiloğlu, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğu kabul edemeyenlerce gerçekleştirildiğini düşündükleri bu hadsiz eylemlere, en güzel cevabı yine Kosova'da yaşayan toplumların verdiğini ifade ederek, "Balkanlarda, Arnavut, Boşnak, Müslüman ve diğer etkin gruplara yönelik baskılara, saldırılara en fazla sesini yükselten, taşın altına elini değil gövdesini koyan, Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk yanında olan ülke Türkiye idi." dedi.
Türkiye'nin Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkeleriyle yakın ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini, bölgeye barış ve huzur getiren bu ilişkileri de bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlatan Adiloğlu, özellikle Türk bayrağına yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin Kosova adli makamlarınca yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarına dair inançlarının tam olduğunu vurguladı.
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- Türkiye en güvenli liman
Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği (MAKDER) Başkanı Taner Ödemiş de Kosova'da son dönemde yaşanan Türkiye aleyhtarı gelişmeleri kaygı ve üzüntüyle takip ettiklerini anlattı.
Kosova halkının, hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın Türk toplumuna hakaret içeren sosyal medya paylaşımını hem de bir grubun Türk bayrağını yakmasını tasvip etmediğini iyi bildiklerini aktaran Ödemiş, bu söylem ve eylemlerin altında başka hesaplar olduğunu düşündüklerini belirtti.
Ödemiş, yüzyıllardır Balkanlarda yaşanan kargaşalar sonrası bölgede yaşayan pek çok halkın Türkiye'yi "en güvenli liman" olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Arnavut asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ata topraklarımızda bu tür saldırıların meydana gelmesini üzüntüyle karşılıyorum. Ancak, bir kaç kendini bilmezin yaptığı bu anlamsız tavır ve eylem, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğu zedeleyemez. Oradaki Arnavut ve diğer toplumların Türkiye'ye yönelik bakış açılarını bildiğimiz için, bu söylem ve eylemlerin bireysel, belki bazı grupların yönlendirilmesiyle yaptırıldığını da tahmin edebiliyoruz."
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