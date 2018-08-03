Kosova'da Türk bayrağına yönelik saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'de yaşayan Arnavut ve Balkan göçmenleri, son günlerde Kosova'da bazı gruplarca başlatılan, Türkiye ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli söylem ve saldırıları üzüntüyle karşılıyor.

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da son dönemlerde Türkiye aleyhine ilginç olaylar yaşandığını, önce Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın Türk toplumuna hakaret içeren sosyal medya paylaşımı yaptığını, ardından da bir grubun Türk bayrağını yakmasını içeren görüntülerin yerel medyada yayınlandığını ifade ederek, bu iki durumu sıradan ve normal görmediklerini söyledi.

Dedaj'ın sosyal medya paylaşımlarına ilk olarak Kosova hükümetinin tepki gösterdiğini hatırlatan Adiloğlu, bir grubun Türk bayrağını yaktığı görüntülere de ilk tepkinin yine Kosova hükümetinden ve Kosova halkından geldiğini kaydetti.

Adiloğlu, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğu kabul edemeyenlerce gerçekleştirildiğini düşündükleri bu hadsiz eylemlere, en güzel cevabı yine Kosova'da yaşayan toplumların verdiğini ifade ederek, "Balkanlarda, Arnavut, Boşnak, Müslüman ve diğer etkin gruplara yönelik baskılara, saldırılara en fazla sesini yükselten, taşın altına elini değil gövdesini koyan, Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk yanında olan ülke Türkiye idi." dedi.