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Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'in (MİT) yetkililerinin Kosova'da gözaltına alarak özel bir uçakla Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'in (MİT) yetkililerinin Kosova'da gözaltına alarak özel bir uçakla Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler Kahraman Demirez, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Osman Karakaya, Hasan Hüseyin Günakan ve Mustafa Erdem'in sorgulanmalarına başlanıldığı öğrenildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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