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Kosova'daki Türk askerinden Liplan Belediyesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Kosova'daki Türk askerinden Liplan Belediyesine destek

LİPLAN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Liplan Belediyesinin dış cephe bakım, onarım ve izolasyonu projesini gerçekleştirdi.

Sivil-Asker İş Birliği Projeleri kapsamında, belediyenin dış cephesinde mantolama işlemi, sıva ve dekoratif boya yapıldı, belediye girişindeki tabela yenilendi ve yangın merdivenleri boyandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende, benzer projelerin devam edeceğini belirterek, "Açılışını yaptığımız projenin sadece belediye binasının görüntüsünü değil, daha nitelikli ve daha iyi şartlarda çalışmaya imkan sağlamasını ve verilen hizmetlere de olumlu şekilde yansımasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Liplan Belediye Başkanı İmri Ahmeti de destekleri için Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve Türk halkına teşekkür ederek, bunun devam eden dostluğun bir ifadesi olduğunu söyledi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın daha önce de Liplan'da bazı okullarda projeler yaptığını anımsatan Ahmeti, proje kapsamında belediye binasının çökmekten kurtarıldığını ifade etti.

Programın ardından Liplan Belediye Başkanı Ahmeti, Priştine Büyükelçisi Kılıç ile Türk Temsil Heyeti Başkanlığından Yarbay Ömer Varol'u makamında ağırladı.

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Imri Ahmeti KFOR KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Kıvılcım Kılıç

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