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Kosova'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 01:41 | Son Güncelleme

Kosova'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da 216 kişilik ilk hac kafilesi başkent Priştine'den kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Priştine Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nda yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları dua edilmesinin ardından Suudi Arabistan'a hareket etti.

Kosova İslam Birliği temsilcisi Fitim Gashi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'dan bu yıl 370'i kadın olmak üzere bin 80 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Gashi, 5 kafilenin her birinin 216 kişiden oluştuğunu ifade etti.

Bu yıl Kosova'dan en genç hacı adayı olan 19 yaşındaki Nuhi Geci ise genç yaşta bu ibadeti yerine getirecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eşiyle kutsal topraklara hareket eden Priştineli Kada Haziri de daha önce umreye gittiklerini ancak hac ibadetini ilk kez yerine getireceklerini belirtti.

Haziri, Allah'tan, başkalarının da bu ibadeti yerine getirmelerini diledi.

Kosova'dan kutsal topraklara gidecek ikinci kafile 10 Ağustos, üçüncü ve dördüncü kafile 13 Ağustos, beşinci kafile ise 15 Ağustos'ta yola çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hac Kosova Priştine

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