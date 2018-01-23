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Kosovalı Bakandan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 01:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölge halkı ve dünya kamuoyu tarafından "zeytin dalı" olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Bakan Yağcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan harekata yayımladığı bir mesaj ile desteğini ifade etti.

Bölgede ki gelişmelere bakıldığında Zeytin Dalı'nın kaçınılmaz bir harekat olduğunu belirten Yağcılar, "Türkiye'nin bütünlüğü için ve bölgedeki halklar için önemli karardır, barış ve istikrarlığın habercisidir. Çünkü o bölge, çeşitli terörist grupların eylemlerinden dolayı normal yaşam şartlarından mahrum kalmıştır. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem de oradaki ahali açısından o bölgenin teröristlerden temizlenmesi, genel güveni sağlama anlamını taşımakadır ve geleceğe dair istikrarlığın tesisini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki güven ortamının sağlanmasıyla beraber Türk devletinin en kısa sürede bu bölgeye kalkınma ve yeni perspektif getireceğini kaydeden Yağcılar, "Türk askerinin her yerde barış ve huzuru sağladığını bilerek, bu harekatın adı olduğu gibi orada ki ahali ve dünya kamuoyu tarafınca da zeytin dalı olarak algılanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir devletin güvenliği ve bütünlüğünün tehdit altında bırakılamayacağını ve özellikle de terörist gruplar tarafınca tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yağcılar, "Bu bağlamda Zeytin Dalı Harekatı'yla en kısa süre içerisinde hem Türkiye hem de o bölgede yaşayan ahali için güvenli, istikrarlı ve bir barış bölgesinin oluşturulmasını dilerim." temennisinde bulundu.

(AA)

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