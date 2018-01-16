Kosovalı Sırp siyasetçinin öldürülmesi

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in bu sabah silahlı saldırı sonucunda öldürülmesini "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı İvanovic'in, Kosova'nın Kuzey Mitrovitsa şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığındaki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, İvanovic'in Arnavut ve Sırpları çatışmaya teşvik eden biri olmadığına işaret ederek, İvanovic'in ailesi ve tüm Kosovalı Sırplara taziyelerini iletti.
Vucic, İvanovic'in ölümünün kime menfaat sağlayacağının göz önünde bulundurulması halinde, failin kim olabileceğini de net bir şekilde görülebileceğini söyleyerek, saldırı ile ilgili Kosova'da yürütülen soruşturmaya, Sırbistan devlet organlarının da dahil edilmesini istediklerini ifade etti.
Kosova'da "yabancılar" ile Arnavutlar'ın hüküm sürdüğünü savunan Vucic, "Saldırının faillerini bulsunlar da görelim. Bu işi onlar halledemezlerse biz halledip onlara ne kadar beceriksiz olduklarını gösteririz." ifadelerini kullandı.
Saldırının, Kosova'nın kuzeyine girebilmek için Sırbistan tarafından organize edildiği iddialarına da yanıt veren Vucic, "Saldırıyı gerçekleştirenin adı ve soyadı, Sırp olduğunu gösterse dahi bu saldırıyı yapanın Sırp olmadığından eminim." dedi.
Kosova'daki Sırplara sakin kalmaları çağrısında bulunan Vucic, İvanovic'e yapılan saldırının "Sırbistan devleti için bir terör eylemi olduğunu ve buna uygun hareket edeceklerini" sözlerine ekledi.
Bu arada, İvanovic'e yapılan silahlı saldırının ardından, bugün Brüksel'de yapılması planlanan Kosova ve Sırbistan heyetleri arasındaki toplantı da Sırp tarafının çekilmesiyle iptal edildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İvanovic'in öldürülmesinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü.
- İvanovic'in öldürülmesi
64 yaşındaki Sırp siyasetçi İvanovic, sabah saatlerinde Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İvanovic, Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını yaptığı ve savaşta Arnavut sivillere yönelik suçlar işlediği iddiasıyla 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti.
Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, savcılıktan yapılan açıklamada, İvanovic'e hareket halindeki bir araçtan ateş edildiği ve olay yeri yakınlarında bulunan yakılmış bir aracın da soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.
(AA)
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