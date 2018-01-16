Kosovalı Sırp siyasetçinin öldürülmesi

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in bu sabah silahlı saldırı sonucunda öldürülmesini "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı İvanovic'in, Kosova'nın Kuzey Mitrovitsa şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığındaki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, İvanovic'in Arnavut ve Sırpları çatışmaya teşvik eden biri olmadığına işaret ederek, İvanovic'in ailesi ve tüm Kosovalı Sırplara taziyelerini iletti.

Vucic, İvanovic'in ölümünün kime menfaat sağlayacağının göz önünde bulundurulması halinde, failin kim olabileceğini de net bir şekilde görülebileceğini söyleyerek, saldırı ile ilgili Kosova'da yürütülen soruşturmaya, Sırbistan devlet organlarının da dahil edilmesini istediklerini ifade etti.

Kosova'da "yabancılar" ile Arnavutlar'ın hüküm sürdüğünü savunan Vucic, "Saldırının faillerini bulsunlar da görelim. Bu işi onlar halledemezlerse biz halledip onlara ne kadar beceriksiz olduklarını gösteririz." ifadelerini kullandı.