Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılı etkinlikleri

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılı nedeniyle Kosova kökenli dünyaca ünlü sanatçı Rita Ora başkent Priştine'de sahne aldı.

Ülkenin bağımsızlığının 10. yılı kutlamaları çerçevesinde akşam saatlerinden itibaren Priştine'de konserler düzenlendi. Bu kapsamda dünyaca ünlü pop sanatçısı Rita Ora, sahne aldı.

Ora, bölgenin farklı yerlerinden konsere katılan on binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı.

Öte yandan pop sanatçısı Rita Ora, düzenlenen basın toplantısında, el işaretiyle Arnavut bayrağındaki çift başlı kartal simgesini yaparak, Kosova bağımsızlığının 10. yıl dönümünü kutladı.

"Ne kadar faza olursak, o kadar büyük oluruz." diyen Ora, kendisi için en önemli şeyin beraber olmak olduğunu belirtti.

Ora, Kosova'nın artık dünyada Dua Lipa ve Bebe Rexha gibi Arnavut kökenli şarkıcılar ile temsil edildiğinin altını çizdi.

Başkent Priştine'deki İskenderbey, Rahibe Tereza ve Zahir Pajaziti meydanları, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi himayelerinde bağımsızlığın 10. yılı çerçevesinde düzenlenen farklı kültürel etkinliklere akın eden vatandaşlarla doldu.

Kosova bağımsızlığının 10. yılı kutlamalarının, Cumhurbaşkanı Thaçi'nin bugün düzenleyeceği resepsiyon ile sona ereceği kaydedildi.