Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılı etkinlikleri

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ve polislerin yer aldığı geçit töreni düzenledi. Başkent Priştine'deki Rahibe Teresa Meydanı'nda düzenlenen geçit törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile Başbakan Edi Rama, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, Kosova ordusunun "resmiyet kazanmasının" zamanının geldiğini belirterek, "Stratejik ortaklarımız ve NATO, Kosova ordusunun bu sürecini tamamen destekliyor çünkü bu (süreç) bölge ve ötesindeki barış ile istikrara ek bir değer olacaktır." dedi. - Mecliste özel oturum Öte yandan Kosova Meclisinde de bağımsızlığın 10. yıl dönümü nedeniyle özel oturum düzenlendi. Meclis Başkanı Veseli, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın on yılda elde ettiklerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Demokratik, işlevsel ve etkili bir devlet kurduklarını dile getiren Veseli, "Kosova bugün tüm vatandaşları için sahip oldukları farklılıklara rağmen güvenli bir evdir." dedi. Komşuları ile iyi ilişkiler kurduklarını kaydeden Veseli, kuzey komşuları Sırbistan ile de iyi ilişkiler kurmak için iş birliği ruhuyla çalıştıklarını vurguladı. Arnavutluk Başbakanı Rama da, Kosova ile Arnavutluk'un doğal, ekonomik, siyasi ve kurumsal etkileşim içerisinde bulunan "idari olarak ayrı iki gerçek" olduğunu belirtti. Başbakan Rama, "Kosova ve Arnavutluk sadece aynı büyükelçilik ve diplomatik temsilcilik değil, aynı dış politikaya sahip olacak ancak neden ulusal otoritenin ve ulusal güvenlik politikasının sembolü olacak cumhurbaşkanı da olmasın." diye konuştu. - Bağımsızlık resepsiyonu Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümünde ayrıca Cumhurbaşkanı Thaçi'nin de katıldığı resepsiyon düzenlendi. Thaçi, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın şimdiye kadarki fedakarlığının uluslararası toplum tarafından desteklendiğini ve uluslararası toplumun özgürlükleri için yardımcı olduğunu söyledi.