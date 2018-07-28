"Kosova'nın Mandela'sı" Demaçi son yolculuğuna uğurlandı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığı için eski Yugoslavya döneminde 28 yıl hapiste yatan ve bu nedenle "Kosova'nın Mandela'sı" olarak adlandırılan Kosovalı siyasetçi-yazar Adem Demaçi son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce hayatını kaybeden Demaçi için Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi himayelerinde başkent Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Kosova Güvenlik Gücü askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Demaçi'nin cenazesi, törenin ardından Priştine'ye bağlı Velaniye köyünde toprağa verildi.

Demaçi'nin cenaze törenine Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, bölgedeki Arnavut siyasetçiler ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Thaçi, anma töreninde yaptığı konuşmada, Demaçi'nin direnişin sembolü olarak tanınacağını ve 28 yıl hapiste yatarak eski Yugoslavya ile Avrupa'da bir numaralı Arnavut mahkum olduğunu söyledi.

Demaçi'nin tüm hayatını, büyük hedefi olan Kosova'nın özgürlük ve bağımsızlığına adadığını vurgulayan Thaçi, "Adem Demaçi'nin hayat ideali Arnavutların birleşmesiydi. Onun siyasi felsefesinin temel ilkesi özgürlük ve kurtuluşun ilk adımının kendinden başlaması gerektiğine dayanıyordu." diye konuştu.