HABER

"Kosova'nın Mandela'sı" Demaçi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

"Kosova'nın Mandela'sı" Demaçi son yolculuğuna uğurlandı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığı için eski Yugoslavya döneminde 28 yıl hapiste yatan ve bu nedenle "Kosova'nın Mandela'sı" olarak adlandırılan Kosovalı siyasetçi-yazar Adem Demaçi son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce hayatını kaybeden Demaçi için Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi himayelerinde başkent Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Kosova Güvenlik Gücü askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Demaçi'nin cenazesi, törenin ardından Priştine'ye bağlı Velaniye köyünde toprağa verildi.

Demaçi'nin cenaze törenine Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, bölgedeki Arnavut siyasetçiler ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Thaçi, anma töreninde yaptığı konuşmada, Demaçi'nin direnişin sembolü olarak tanınacağını ve 28 yıl hapiste yatarak eski Yugoslavya ile Avrupa'da bir numaralı Arnavut mahkum olduğunu söyledi.

Demaçi'nin tüm hayatını, büyük hedefi olan Kosova'nın özgürlük ve bağımsızlığına adadığını vurgulayan Thaçi, "Adem Demaçi'nin hayat ideali Arnavutların birleşmesiydi. Onun siyasi felsefesinin temel ilkesi özgürlük ve kurtuluşun ilk adımının kendinden başlaması gerektiğine dayanıyordu." diye konuştu.

Demaçi'nin ifade özgürlüğüne olan cesareti ve kararlılığı nedeniyle 1991 yılında Avrupa Parlamentosu'nun "Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü"ne layık görüldüğünü anımsatan Kosova Cumhurbaşkanı, Demaçi'nin intikam yerine affetme ve uzlaşma yanlısı olduğunu aktardı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta da Demaçi'nin tüm Arnavut halkı için bir örnek ve onları ezenlere karşı savaşan biri olduğunu ifade ederek, "Avrupa ve bütün dünya seni Avrupa'nın Mandela'sı, Arnavut (Andrey) Saharov olarak, eski Yugoslavya'da uzun yıllar hapiste bulunan siyasi mahkum olarak tanıdı. Ancak sen Arnavut ve özgürlüğün yorulmaz savaşçısı Adem Demaçi'ydin ve öyle kalacaksın." dedi.

Kosova Başbakanı Haradinaj ise, Demaçi'nin halkının özgürlüğü ve hakları için kendi kişisel özgürlüğünü feda ettiğini kaydetti.

Demaçi'nin ölümü dolayısıyla mecliste dün özel oturum ve anma töreni düzenlenmiş, ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

- Adem Demaçi kimdir?

Ülkenin kuzeydoğusundaki Poduyeva kentine bağlı Aşağı Lupçi köyünde 26 Şubat 1936'da doğan Demaçi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dünya edebiyatı okudu.

Dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı Yosip Broz Tito liderliğindeki hükümet tarafından siyasi faaliyetlerinden dolayı ilk kez 1958 yılında tutuklanıp siyasi suçlu olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Demaçi, 1964-1974 ve 1975-1990 dönemlerinde de hapiste yattı.

Hayatının 28 yılını hapiste geçiren Demaçi, 1990 yılının nisan ayında özgürlüğüne kavuştu.

1991 yılında Avrupa Parlamentosu'nun "Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü"ne layık görülen Demaçi, 1996 yılında siyasete atılarak Kosova Parlamenter Partisi'nin genel başkanı oldu.

1996 yılında Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) katılan Demaçi, bir yıl sonra UÇK'den ayrıldı.

Kosova Savaşı sonrası Kosova Radyo ve Televizyonunun başına geçen ve bu görevi 2004 yılına kadar sürdüren Demaçi, sağlık sorununun baş göstermesine kadar siyaset hayatına devam etti.

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirinCHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin
Sokak hayvanları için dağ evine taşındıSokak hayvanları için dağ evine taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Demaçi Kosova Mandela Priştine

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.