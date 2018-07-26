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"Kosova'nın Mandelası" Demaçi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:36 | Son Güncelleme

"Kosova'nın Mandelası" Demaçi vefat etti

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığı için eski Yugoslavya döneminde 28 yıl hapiste yatan ve bu nedenle "Kosova'nın Mandelası" diye adlandırılan siyasetçi-yazar Adem Demaçi 82 yaşında vefat etti.

Demaçi'nin ölüm haberi, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Xhavit Haliti tarafından meclis oturumunda duyuruldu.

Demaçi anısına Mecliste bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, Kosovalı siyasetçinin ölümü nedeniyle bugünkü oturum yarıda kesildi.

Dönemin Yosip Broz Tito liderliğindeki Yugoslavya hükümeti tarafından siyasi faaliyetlerinden dolayı ilk kez 1958 yılında tutuklanıp siyasi suçlu olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Demaçi, 1964-1974 ve 1975-1990 dönemlerinde de hapiste yattı.

Hayatının 28 yılını hapiste geçiren Demaçi, 1990 yılının nisan ayında özgürlüğüne kavuştu.

1991 yılında Avrupa Parlamentosu'nun "Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü"ne layık görülen Demaçi, 1996 yılında siyasete atılarak Kosova Parlamenter Partisi'nin genel başkanı oldu.

1996 yılında Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) katılan Demaçi, bir yıl sonra UÇK'den ayrıldı.

Kosova Savaşı sonrası Kosova Radyo ve Televizyonunun başına geçen ve bu görevi 2004 yılına kadar sürdüren Demaçi, sağlık sorununun çıkmasına kadar siyaset hayatına devam etti.

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