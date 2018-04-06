Kötü beslenme kansere davetiye çıkarıyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, beslenme şeklinin birçok kanser türünde riski azaltan veya artıran önemli bir etken olduğunu belirterek, "Yapılan araştırmalar kanser riskini azaltmak için Akdeniz tarzı beslenme olarak bilinen zeytinyağından, balıktan, taze meyve ve sebzelerden, kurubaklagillerden zengin, tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerle, aşırı kırmızı et ve tuz tüketimini azaltarak beslenmek gerektiğini ortaya koymaktadır." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli ve dengeli beslenerek ideal vücut ağırlığının korunması gerektiğini dile getirdi.

Kilolu veya obez olmanın karaciğer, safra kesesi, prostat, meme, yumurtalık, kolorektal kanser gibi birçok kanser riskini artırdığına işaret eden Akyüz, rafine tahıllar yerine tam taneli tahılların tercih edilmesi gerektiğini, saf şeker tüketiminin sınırlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, "Beslenme şekli birçok kanser türünde riski azaltan veya artıran önemli bir etkendir. Besinler ve besin öğeleri bu etkilerini bağışıklık sistemini doğrudan etkileyerek göstermektedir. Yapılan araştırmalar kanser riskini azaltmak için Akdeniz tarzı beslenme olarak bilinen zeytinyağından, balıktan, taze meyve ve sebzelerden, kurubaklagillerden zengin, tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerle, aşırı kırmızı et ve tuz tüketimini azaltarak beslenmek gerektiğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.