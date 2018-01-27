Kötü koku gelen evde ceset bulundu!

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan Mahallesi Akmut sokakta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre mahalle sakinleri sokaktaki bir evden gelen yoğun koku ve kapının altından sızan suyu fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri söz konusu ikameti kontrol etti. Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler evde bir erkek cesedi ile karşılaştı. 55 yaşındaki A.K.’ye ait olduğu tespit edilen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
İHA
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