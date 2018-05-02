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"Kötülüğün Döngüsü" Süreyya Operası'nda yeniden sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Dünya prömiyeri 1954 yılında Venedik'de yapılan ve Benjamin Britten tarafından kaleme alınan opera, İstanbul'da bir kez daha Aytaç Manizade'nin rejisi ile 4, 5 ve 8 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği "The Turn of the Screw (Kötülüğün Döngüsü)" operası, Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyeri 1954 yılında Venedik'de yapılan ve Benjamin Britten tarafından kaleme alınan opera, İstanbul'da bir kez daha Aytaç Manizade'nin rejisi ile 4, 5 ve 8 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek.

Daha önce 2013 yılında katıldığı Armel Opera Competition Festival'inden 4 ödülle Türkiye'yi Macaristan'da temsil eden eserin orkestra şefliğini Can Okan üstleniyor.

Eserin dekor tasarımında Efter Tunç, kostüm tasarımında Ayşegül Alev, ışık tasarımında ise Cem Yılmazer'in imzası bulunuyor.

Eserde, "Peter Quint" (anlatıcı) rolünde Ahmet Baykara, "The Governess" (mürebbiye) rolünde Ayten Telek, "Miss Jessel" rolünde Özgecan Gençer, "Mrs.Grose" rolünde Elif Tekışık, "Miles" rolünde Ali Ayaz, "Flora" rolünde ise Sevim Zerenoğlu rol alıyor.

Kötülüğün Döngüsü operasının konusu ise şöyle:

"Genç bir mürebbiye iki çocuğa bakması için işe alınır ve görev yapacağı Bly Malikanesi'ne doğru yola çıkar. Eve geldikten kısa bir süre sonra yakın zamanda ölmüş olan eski uşak ve eski mürebbiyenin hayaletlerini gördüğüne inanmaya başlar. Çocukları hayaletlerden korumaya kararlı olan mürebbiye için hayaletlerin zaman geçtikçe bir saplantı haline gelmesi trajik sonuçlara yol açar."

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Kötülüğün Döngüsü

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