KOÜ, Coşkun Aral’ı ağırlamaya hazırlanıyor

Sepaş Enerji, düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral’ı Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluşturuyor.
Sunduğu hizmetlerin yanı sıra, sosyal projeler ile gençlerle bir araya gelen Sepaş Enerji, yeni etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sepaş Enerji, düzenlediği “Doğanın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışması kapsamında duayen fotoğrafçı Çoşkun Aral’ı Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşturuyor. Kocaeli Üniversitesi Prof. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşide Coşkun Aral, Sepaş Enerji ile birlikte yürüttüğü “Doğanın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasının detaylarının paylaşacak. 1 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da ikamet eden 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışma hakkında bilgi verecek olan Coşkun Aral, öğrencilerle fotoğraf sanatının inceliklerini de paylaşacak.
Doğanın enerjisini fotoğraf sanatına en iyi yansıtan ilk üç kişi, Coşkun Aral ile birlikte Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenme fırsatını yakalayacak. 2 gece 3 gün sürecek Kapadokya ziyareti sırasında Coşkun Aral’dan birebir ders alacak kazananlar, aynı zamanda para ödülünün de sahibi olacak. Birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülü verilecek yarışmada seçilen fotoğraflar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.
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