Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Adana'da polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 01 UG 456 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçtığının bildirilmesi üzerine ekipler, zanlıların kaçabileceği güzergahlarda önlem aldı.
Bu sırada aracı takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobili, önce sivil polis aracına ardından da beton bariyerlere çarpmasının ardından yakaladı.
Hafif yaralanan şüpheliler İ.U. ve M.B, olay yerine sevk edilen ambulanstaki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Ekipler, kovalamacanın yaşandığı güzergah boyunca yaptığı aramalarda şüphelilerce atıldığı tespit edilen 10 kilogram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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