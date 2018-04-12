Kovancılar’da

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, "Çemberimde Gül Oya" projesi kapsamında 81 ilden ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün desteklediği "Çemberimde Gül Oya" Projesi Kovancılar ilçesi İsmet Paşa Ortaokulunda gerçekleştirildi. Proje kapsamında 81 ilin kültürünü yansıtan ürünlerden oluşan sergi açılışı yapıldı. Ayrıca yöresel kültürü anlatan maniler, halk oyunları ve çeşitli etkinler de yer aldı.

Proje ile ilgili bilgi veren öğretmenlerden Hatice Kaya," Bu sergide 81 ile ait olan ürünlerin yanı sıra yöresel türküler, maniler, yemek tarifleri yer aldı. Çemberimde Gül Oya projesi ismini yazmadan ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerden almıştır. Her il yazmaya kendi şehrinin ismini yazıyor"dedi.

Projenin ana temasının milli birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurgulayan Kaya, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıkmak adına yapılan önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Serginin açılışını ise Palu ve Kovancılar Kaymakamı Mehmet Öztürk ile ilçe protokolü yaptı.